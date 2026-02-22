I rossoneri ospiteranno alle ore 18:00 il Parma a 'San Siro' e cercheranno di riaccorciare le distanze. Ultima chiamata, invece, per Marco Baroni: il suo Torino, nel 'lunch match' delle ore 12:30, sarà di scena sul campo del Genoa. Una sconfitta risucchierebbe i granata nel vortice delle squadre in lotta per evitare la retrocessione e, probabilmente, farebbe saltare la sua panchina.