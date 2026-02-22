Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Juve, Como profondo. Stavolta i tifosi contestano”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 22 febbraio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 22 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima, apre con la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite per la Juventus di Luciano Spalletti. All'Allianz Stadium passa il Como di Cesc Fàbregas, con un netto 2-0 (reti di Mërgim Vojvoda e Maxence Caqueret), nonostante l'assenza di Nico Paz per squalifica. I tifosi bianconeri, stavolta, hanno contestato la squadra al termine del match.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, domenica 22 febbraio 2026

In alto, sotto la testata, il quotidiano torinese ricorda le 30 medaglie conquistate dall'Italia nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 che si concluderanno questa sera. Di lato, invece, il commento a Lecce-Inter 0-2: due calci d'angolo nella ripresa, che portano ai gol di Henrikh Mkhitaryan e Manuel Akanji, bastano ai nerazzurri di Cristian Chivu per andare a + 10 sul Milan.

I rossoneri ospiteranno alle ore 18:00 il Parma a 'San Siro' e cercheranno di riaccorciare le distanze. Ultima chiamata, invece, per Marco Baroni: il suo Torino, nel 'lunch match' delle ore 12:30, sarà di scena sul campo del Genoa. Una sconfitta risucchierebbe i granata nel vortice delle squadre in lotta per evitare la retrocessione e, probabilmente, farebbe saltare la sua panchina.

