In alto, sotto la testata, il quotidiano torinese ricorda le 30 medaglie conquistate dall'Italia nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 che si concluderanno questa sera. Di lato, invece, il commento a Lecce-Inter 0-2: due calci d'angolo nella ripresa, che portano ai gol di Henrikh Mkhitaryan e Manuel Akanji, bastano ai nerazzurri di Cristian Chivu per andare a + 10 sul Milan.
I rossoneri ospiteranno alle ore 18:00 il Parma a 'San Siro' e cercheranno di riaccorciare le distanze. Ultima chiamata, invece, per Marco Baroni: il suo Torino, nel 'lunch match' delle ore 12:30, sarà di scena sul campo del Genoa. Una sconfitta risucchierebbe i granata nel vortice delle squadre in lotta per evitare la retrocessione e, probabilmente, farebbe saltare la sua panchina.
