La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 22 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 22 febbraio 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la sconfitta interna (0-2) della Juventus di Luciano Spalletti al cospetto del Como di Cesc Fàbregas: un gol per tempo, di Mërgim Vojvoda e Maxence Caqueret, sanciscono la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite tra campionato e coppe per i bianconeri. Il terzo k.o. di fila. Il tecnico lancia l'allarme: "Se il nostro livello è questo, non si può ambire a niente".