La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 22 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 22 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la sconfitta interna (0-2) della Juventus di Luciano Spalletti al cospetto del Como di Cesc Fàbregas: un gol per tempo, di Mërgim Vojvoda e Maxence Caqueret, sanciscono la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite tra campionato e coppe per i bianconeri. Il terzo k.o. di fila. Il tecnico lancia l'allarme: "Se il nostro livello è questo, non si può ambire a niente".

Mentre, sotto la testata, si ricorda come l'Italia abbia conquistato 30 medaglie nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 che chiuderanno stasera, in basso il quotidiano romano rammenta come, dopo il 2-0 di Lecce (reti di Henrikh Mkhitaryan e Manuel Akanji), l'Inter di Cristian Chivu sia volata a + 10 sul Milan in testa alla classifica di Serie A.

I rossoneri di Massimiliano Allegri ospiteranno, oggi pomeriggio alle ore 18:00 a 'San Siro', il Parma per cercare di tornare a - 7. Prima, però, alle ore 15:00, in Atalanta-Napoli, il tecnico degli azzurri Antonio Conte varerà un attacco Under 23 per la sua squadra: con Rasmus Højlund ci saranno, infatti, Antonio Vergara e Alisson Santos. Out per infortunio Scott McTominay.

