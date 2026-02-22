Mentre, sotto la testata, si ricorda come l'Italia abbia conquistato 30 medaglie nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 che chiuderanno stasera, in basso il quotidiano romano rammenta come, dopo il 2-0 di Lecce (reti di Henrikh Mkhitaryan e Manuel Akanji), l'Inter di Cristian Chivu sia volata a + 10 sul Milan in testa alla classifica di Serie A.
I rossoneri di Massimiliano Allegri ospiteranno, oggi pomeriggio alle ore 18:00 a 'San Siro', il Parma per cercare di tornare a - 7. Prima, però, alle ore 15:00, in Atalanta-Napoli, il tecnico degli azzurri Antonio Conte varerà un attacco Under 23 per la sua squadra: con Rasmus Højlund ci saranno, infatti, Antonio Vergara e Alisson Santos. Out per infortunio Scott McTominay.
© RIPRODUZIONE RISERVATA