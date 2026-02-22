Spazio, poi, sotto la testata al calcio e alla vittoria esterna, 2-0, dell'Inter di Cristian Chivu sul campo del Lecce. Entrano nella ripresa e decidono il match Henrikh Mkhitaryan e Manuel Akanji. Nerazzurri momentaneamente a + 10 sul Milan di Massimiliano Allegri che, oggi pomeriggio, alle ore 18:00, ospiterà il Parma a 'San Siro' cercando di tenere vivo il campionato.
In uno degli altri anticipi della 26^ giornata della Serie A 2025-2026, tonfo interno, 0-2, della Juventus di Luciano Spalletti contro il Como di Cesc Fàbregas. Reti di Mërgim Vojvoda nel primo tempo e di Maxence Caqueret nella ripresa per i lariani. Per la 'Vecchia Signora' si tratta della quarta sconfitta in cinque partite tra campionato e coppe.
