Spazio, poi, sotto la testata al calcio e alla vittoria esterna, 2-0, dell'Inter di Cristian Chivu sul campo del Lecce. Entrano nella ripresa e decidono il match Henrikh Mkhitaryan e Manuel Akanji. Nerazzurri momentaneamente a + 10 sul Milan di Massimiliano Allegri che, oggi pomeriggio, alle ore 18:00, ospiterà il Parma a 'San Siro' cercando di tenere vivo il campionato.