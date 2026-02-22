Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Inter se ne va. Il Milan prova a tenere vivo il campionato”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 22 febbraio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 22 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si concluderanno nella giornata odierna: un'edizione da record per l'Italia. Sono 30, infatti, le medaglie finora conquistate dagli atleti del nostro Paese.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 22 febbraio 2026

Spazio, poi, sotto la testata al calcio e alla vittoria esterna, 2-0, dell'Inter di Cristian Chivu sul campo del Lecce. Entrano nella ripresa e decidono il match Henrikh Mkhitaryan e Manuel Akanji. Nerazzurri momentaneamente a + 10 sul Milan di Massimiliano Allegri che, oggi pomeriggio, alle ore 18:00, ospiterà il Parma a 'San Siro' cercando di tenere vivo il campionato.

In uno degli altri anticipi della 26^ giornata della Serie A 2025-2026, tonfo interno, 0-2, della Juventus di Luciano Spalletti contro il Como di Cesc Fàbregas. Reti di Mërgim Vojvoda nel primo tempo e di Maxence Caqueret nella ripresa per i lariani. Per la 'Vecchia Signora' si tratta della quarta sconfitta in cinque partite tra campionato e coppe.

