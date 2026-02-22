Ora toccherà al Milan battere il Parma per cercare di tornare a - 7 e di coltivare ancora qualche speranza di Scudetto nel caso di vittoria nel derby del prossimo mese di marzo. Intanto, però, c'è un ostacolo, quello della squadra di Carlos Cuesta, da superare. «Mi sono raccomandato con tutti: bisogna pensare alle nostre cose da fare, ovvero vincere le partite, tutti insieme, per arrivare all'obiettivo». Ovvero, il ritorno in Champions League, che è fondamentale per il Milan dal punto di vista sportivo ed economico.
Allegri, in Milan-Parma di oggi, non sarà in panchina per via di quanto accaduto nel finale di Milan-Como, con l'espulsione e il conseguente turno di squalifica rimediato. «Mi dispiace non essere in panchina, ma non commento e non dico altro su quello che è successo. Passiamo oltre. Per certe situazioni la prova TV non si può ancora usare. Dagli sbagli bisogna migliorare. Le cose che succedono devono essere viste come un’opportunità di crescita. Poi non ci lamentiamo, nel caso, se rimaniamo indietro».
"Bisognerà fare una partita molto ordinata e compatta"—
Quello che conta, ad ogni modo, per il Milan di Allegri è battere il Parma che, all'andata, rimontò due gol ai rossoneri fino al 2-2 finale del 'Tardini'. «È una sfida molto importante perché più avanti andiamo e più le partite diventano importanti. Mancano 13 partite, quindi ci sono 39 punti a disposizione. Speriamo di farne il più possibile. Il Parma sta facendo buone cose: è una squadra difensivamente molto ordinata e compatta, così come sulle palle inattive. Bisognerà fare anche noi una partita molto ordinata e compatta».
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nuovo attaccante: due nomi in pole position sulla lista di Tare >>>
In campo, a guidare i rossoneri in Milan-Parma, ci sarà sempre Luka Modrić: Allegri conta anche sul suo Pallone d'Oro per avere la meglio sui ducali. «Non ci sono parole per descriverlo. Io mi emoziono un po’ quando parlo di lui. Quando hai davanti questi campioni, è una cosa meravigliosa, soprattutto quando giocano».
© RIPRODUZIONE RISERVATA