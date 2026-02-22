Milan-Parma, così Allegri nella conferenza stampa della vigilia

L'Inter, qualche ora più tardi, vincendo 2-0 a Lecce è andata a + 10 sul Milan, ma Allegri, già in conferenza, era stato piuttosto chiaro su quale dovrà essere l'atteggiamento della sua squadra nei confronti della lotta per il titolo con i nerazzurri. «L’Inter è la netta favorita per lo Scudetto - ha sentenziato Allegri -. Sta viaggiando molto forte, e con 13 partite a disposizione e ad una media di 2 punti a partita, anche se sarà più alta, supererà i 90 punti. Quindi noi per arrivare a 90, avendone 54, dobbiamo fare 36 punti, quindi 12 vittorie e una sconfitta. Non semplice. Se poi l'Inter cade di sotto, noi dobbiamo essere bravi a sfruttare i loro errori e a quel punto la responsabilità sarebbe nostra».