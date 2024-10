Milan-Napoli, Fonseca: “Nessuno gioca con la qualità avuta oggi”

Sul bilancio: "Naturalmente mi aspettavo qualche punto in più, con onestà. Mi aspettavo però anche di avere meno difficoltà nel cambiare modo di giocare. Ora si comincia a vedere. Oggi loro hanno fatto due gol, noi con più occasioni no. Però se guardiamo la partita sono sicuro che abbiamo fatto tante cose positive. Ci è mancato concretizzare. Non è facile dopo aver preso gol dopo cinque minuti, contro una squadra che difende come il Napoli, avere questa qualità e creare così tanto. Non sono soddisfatto, ma ciò che vedo è una crescita. Per me è la cosa più importante. Cerco sempre di essere onesto, dobbiamo migliorare difensivamente, perché abbiamo preso due gol. Però non ho visto nessuna squadra con la qualità offensiva che abbiamo avuto oggi in Serie A".

Come pensa di gestire psicologicamente Rafa Leao: "Non voglio entrare nei dettagli. Ciò che posso dire è che il mio modo di gestire le cose è diverso con ogni giocatore. Non c'è nessun conflitto tra noi, è solo un'opzione dell'allenatore. Ciò che penso non è per Rafa Leao, ma per tutti. Cerchiamo di motivarli in modo diverso. Tutti devono fare il meglio per la squadra, questo non devo chiederlo, è un obbligo per tutti".

Sui 4-5' iniziali negativi decisivi: "I gol sono sempre degli errori. In ogni partita. Chiaramente non mi sembra che questi tipo di gol sono errori tattici. Dobbiamo migliorare situazioni individuali, lo dicevo ieri. Oggi è così. Gli uno vs uno sono importanti nella partita. Dobbiamo migliorare questo e le occasioni dei gol presi, la responsabilità è mia".

Se Rafa Leao, viste le assenze, poteva non essere un'opzione come gli altri: "Difficile giocare con tre esterni. Pulisic non gioca nella stessa posizione di Rafa Leao, mentre Okafor sì. Oggi è stato bello vedere che è entrato bene e ha risposto bene. Poi bisogna dire che anche Okafor ha giocato bene. Difficile decidere in questo momento, perché entrambi fanno bene".