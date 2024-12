Mattia Liberali, esordio record in Serie A a 17 anni: inserito nella classifica

Mattia Liberali, classe 2007, ha scritto una nuova pagina di storia del Milan, debuttando in Serie A a soli 17 anni, 8 mesi e 9 giorni. Un esordio straordinario per il giovane talento, che ha iniziato la partita dal primo minuto in occasione di Milan-Genoa del 15 dicembre 2024. Con questa impresa, Liberali entra nella speciale classifica dei più giovani esordienti in Serie A con la maglia rossonera, posizionandosi al quinto posto assoluto. Ha superato per soli 14 giorni Paolo Ferrario, che nel 1959 fece il suo debutto a 17 anni, 8 mesi e 2 giorni.