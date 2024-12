Milan, Theo-Leao nel mirino della protesta. Camarda applaudito e non solo

Tantissimi giocatori sono stati invece contestati dalla Curva Sud al loro arrivo alla serata di gala. "Tirate fuori i co***oni", così cantavano i tifosi per gli arrivi di Alvaro Morata, Davide Calabria, Tammy Abraham e Fikayo Tomori. Stessa sorte anche per Rafael Leao e Theo Hernandez. I nuovi acquisti sono stati perlopiù graziati, tranne Emerson Royal. Contestati anche Noah Okafor e Samuel Chukwueze non al top in questo momento, anzi. "Il Milan siamo noi, il Milan siamo noi, questa società non ci merita", così chiude la propria serata la Curva Sud. LEGGI ANCHE: Milan, Maldini invocato dai tifosi: "Club morto senza lui e Tonali"