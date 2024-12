Milan, Maldini invocato dai tifosi: “Club morto senza lui e Tonali”

Milan-Genoa 0-0, una festa poco bella quella dei rossoneri. Il Diavolo non è riuscito a vincere per onorare la festa del 125esimo anniversario del club. Dopo la sfilata delle leggende rossonere, il Milan di oggi è sceso in campo dimostrando la cruda realtà: al momento il Diavolo non è una squadra da Champions League. Altri punti buttati e quarto posto lontano con le squadre in avanti che corrono senza sosta. Una prestazione che ha fatto traboccare il vaso dei tifosi che sono esplosi in protesta contro la squadra e contro la società e Cardinale. Cori e striscioni molti significativi sia dentro che fuori lo stadio San Siro. Il grande assente della serata è stato Paolo Maldini. La leggenda rossonera ha postato poi sui social il suo speciale augurio per la festa del Milan dopo la sconfitta contro il Genoa. PROSSIMA SCHEDA