Milan-Genoa 2-0 al 90′: Messias scaccia i fantasmi | Serie A News

Daniele Triolo

È terminata da pochi minuti Milan-Genoa, partita della 33^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco il racconto di quanto successo nel secondo tempo di 'San Siro' per i rossoneri di Stefano Pioli.

Dopo il primo tempo, conclusosi 1-0 per i rossoneri grazie al gol di Rafael Leão in apertura, il Milan ha subito una grande occasione in avvio di ripresa con Alexis Saelemaekers, ma il belga, che non sembra essere davvero in grande serata, spreca un bel contropiede solitario calciando sul fondo.

Il tecnico rossoblu Alexander Blessin inserisce, al 55', l'ex rossonero Mattia Destro. Il quale, un istante dopo, mette in difficoltà Matteo Gabbia e, calciando dalla lunga distanza, induce Mike Maignan alla deviazione in angolo. Dal quale, per fortuna del Diavolo, non scaturisce alcun pericolo.

Al 57', cross di Saelemaekers dalla destra, rovesciata a centro area di Olivier Giroud: bellissima girata in acrobazia, ma la sua conclusione di destro finisce di poco alta sulla traversa. La gara sembra accendersi a 'San Siro'. Al 59' Maignan deve intervenire su un tentativo di autogol di Gabbia, il quale, cercando di anticipare Destro, per poco non infila la propria porta all'incrocio dei pali.

Gara vibrante ora, il ritmo è più alto rispetto al primo tempo non c'è un attimo di respiro. Mister Pioli prova a cambiare qualcosa in fase offensiva. Fuori Saelemaekers e Giroud poco dopo l'ora di gioco, dentro Junior Messias ed Ante Rebić. Proprio il croato crea, nel giro di qualche minuto, un paio di potenziali occasioni in area ligure. Pecca, però, di imprecisione e, pertanto, il Milan non riesce a raddoppiare.

Gabbia, infortunato, esce ad un quarto d'ora dalla fine per far spazio a Rade Krunić: il bosniaco, duttilissimo, si schiera da terzino destro, con Pierre Kalulu che torna al centro della retroguardia al fianco di Fikayo Tomori. Al 77' bel pallone filtrante di Rebić per Leão: il portoghese, con il doppio passo, entra in area di rigore e prova la conclusione di sinistro. Il portiere rossoblu, Salvatore Sirigu, si oppone con bravura.

Ci prova, 2' più tardi, anche Franck Kessié, ma il suo piatto da fuori area è troppo debole e centrale per creare problemi a Sirigu. All'87', finalmente, arriva il raddoppio del Milan che chiude la contesa. Azione insistita, a sinistra, sull'asse Theo Hernández-Rebić: sul batti e ribatti, la palla termina a Messias che tira al volo verso la porta difesa da Sirigu. Miracolo del portiere del Genoa che, però, nulla può sulla ribattuta in rete del brasiliano, che segna sparando sotto la traversa di potenza.

Il Milan, dunque, torna a vincere: infligge un 2-0 al Genoa in una partita molto combattuta. Tre punti importanti: il Diavolo vola a quota 71 punti e torna primo in classifica davanti all'Inter. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

