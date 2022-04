Milan-Genoa 1-0 al 45′: Leao in apertura e poco altro | Serie A News

È finito il primo tempo di Milan-Genoa, partita della 33^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco cosa è successo nei primi 45' a 'San Siro'

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Genoa , partita della 33^ giornata della Serie A 2021-2022 . Ecco come sono andati i primi 45' a 'San Siro' per i rossoneri di Stefano Pioli .

Dopo dieci minuti di studio, nei quali crea qualche potenziale pericolo dalle parti di Salvatore Sirigu , il Milan va in vantaggio all' 11' . Matteo Gabbia , in campo all'ultimo istante in luogo di Davide Calabria , dà il pallone a destra sulla corsa di Pierre Kalulu : cross fantastico del terzino francese sul secondo palo, dove l'accorrente Rafael Leão , di piatto, conclude sul palo più lontano e pietrifica il portiere ligure per l'1-0 rossonero.

Il Milan fa la partita, tiene alto il baricentro della squadra, ma va a folate. Nella prima mezzora, infatti, la gara è spezzettata: tanti falli, da una parte e dall'altra, con il Diavolo che cerca sì, il raddoppio, ma stando ben attento a non prestare il fianco alle ripartenze del Genoa. Al 36' grande azione di Franck Kessié , che entra in area di rigore del Genoa dalla sinistra e serve, nel cuore dei sedici metri, Alexis Saelemaekers : il belga, però, cicca la conclusione e deposita la sfera alta sulla traversa.

Poco spettacolo, onestamente, tra Milan e Genoa a 'San Siro' nei primi 45'. Occasioni da gol con il contagocce (il Genoa ne ha una, che spreca malamente, con Pablo Galdames nel primo dei 3' di recupero). E poca fluidità di gioco per via dei tanti falli. L'impegno, ai ragazzi di Stefano Pioli non manca. Ci vorrà un Milan migliore, però, nella ripresa, per chiudere i giochi e portare a casa il successo. Il primo tempo, ad ogni modo, finisce 1-0 per il Diavolo.