Pagelle Milan-Genoa 2-0: Leao torna a illuminare, sicurezza Kalulu

Nel secondo tempo il match è equilibrato, con il Genoa che aumenta l'intensità e cerca di guadagnare campo, ma i rossoneri si difendono bene. Buona l'occasione per Giroud, che non sfrutta a dovere il bel cross di Saelemaekers. I liguri ci provano fino alla fine, ma nei minuti finali arriva il gol di Junior Messias, che chiude la partita. Il Milan rimane primo in classifica, in attesa del recupero dell'Inter contro il Bologna.