Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Genoa 0-1 (45′): Colombo non perdona, Fofana invece sì | Serie A News

MILAN-GENOA

Milan-Genoa 0-1 (45′): Colombo non perdona, Fofana invece sì | Serie A News

Milan-Genoa 0-1 (45'): Colombo non perdona, Fofana invece sì | Serie A News
È finito il primo tempo di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio di 'San Siro' tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i rossoblu di Daniele De Rossi
Daniele Triolo Redattore 

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i rossoblu di Daniele De Rossi.

Milan-Genoa 0-1, il racconto del primo tempo

—  

La partita inizia con un buon ritmo, la prima palla-gol è del Milan. Al 6', sul traversone calibrato di Davide Bartesaghi, bello il colpo di testa di Matteo Gabbia che costringe Nicola Leali ad alzare la sfera sopra la traversa. I rossoneri insistono e, al 9', sul cross - sempre dalla destra - stavolta di Alexis Saelemaekers, è Strahinja Pavlović, di testa, a sbagliare di poco la misura.

LEGGI ANCHE

Il Genoa si fa vedere al 10', con un'azione personale di Vitinha, il cui tiro dalla lunga distanza è deviato in calcio d'angolo da Fikayo Tomori. Quindi, i rossoblu si affacciano al 18' dalle parti di Mike Maignan con un traversone dalla destra di Brooke Norton-Cuffy che, rimesso al centro dell'area di rigore rossonera dalla sponda aerea di Vitinha, per poco non finisce sulla testa di Lorenzo Colombo, ben marcato da Pavlović.

L'ex Colombo supera Gabbia e batte Maignan

—  

Ancora Colombo - nel miglior momento del Genoa nel primo tempo - al 23' prova ad impensierire Maignan di testa, ma senza esito. Il Milan prova a rimettere il naso in area di rigore ospite, al 25', con l'incursione di Youssouf Fofana, ma gli ospiti, al 28', trovano il meritato vantaggio. Traversone, da appena fuori area, di Ruslan Malinovskyi per l'ex Colombo che, in area del Milan, prende il tempo su Gabbia e, in girata, batte Maignan. Il centravanti rossoblu non esulta.

Reagisce il Milan che, al 31', con un colpo di testa proprio di Gabbia si rende molto pericoloso. Quindi, al 36', è clamorosa la chance fallita da Fofana, ma il centrocampista francese, dopo il miracolo di Leali su Rafael Leão, scivola in area piccola e - a porta vuota - non riesce a spedire il pallone dentro il sacco. L'arbitro Maurizio Mariani della Sezione A.I.A. di Aprilia (LT), concede un solo minuto di recupero, nel corso del quale non succede nulla.

LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del secondo tempo di Milan-Genoa >>>

Milan-Genoa 0-1 al 45': al Diavolo servirà una ripresa da fenomeni se vorrà riuscire a ribaltare il punteggio e portare a casa i tre punti. Giocando come ha fatto finora, suona quasi come una missione impossibile.

Leggi anche
Milan-Genoa 0-1: Colombo porta in vantaggio gli ospiti | Serie A News
Milan-Genoa, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News

© RIPRODUZIONE RISERVATA