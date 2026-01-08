Il Genoa si fa vedere al 10', con un'azione personale di Vitinha, il cui tiro dalla lunga distanza è deviato in calcio d'angolo da Fikayo Tomori. Quindi, i rossoblu si affacciano al 18' dalle parti di Mike Maignan con un traversone dalla destra di Brooke Norton-Cuffy che, rimesso al centro dell'area di rigore rossonera dalla sponda aerea di Vitinha, per poco non finisce sulla testa di Lorenzo Colombo, ben marcato da Pavlović.
L'ex Colombo supera Gabbia e batte Maignan—
Ancora Colombo - nel miglior momento del Genoa nel primo tempo - al 23' prova ad impensierire Maignan di testa, ma senza esito. Il Milan prova a rimettere il naso in area di rigore ospite, al 25', con l'incursione di Youssouf Fofana, ma gli ospiti, al 28', trovano il meritato vantaggio. Traversone, da appena fuori area, di Ruslan Malinovskyi per l'ex Colombo che, in area del Milan, prende il tempo su Gabbia e, in girata, batte Maignan. Il centravanti rossoblu non esulta.
Reagisce il Milan che, al 31', con un colpo di testa proprio di Gabbia si rende molto pericoloso. Quindi, al 36', è clamorosa la chance fallita da Fofana, ma il centrocampista francese, dopo il miracolo di Leali su Rafael Leão, scivola in area piccola e - a porta vuota - non riesce a spedire il pallone dentro il sacco. L'arbitro Maurizio Mariani della Sezione A.I.A. di Aprilia (LT), concede un solo minuto di recupero, nel corso del quale non succede nulla.
Milan-Genoa 0-1 al 45': al Diavolo servirà una ripresa da fenomeni se vorrà riuscire a ribaltare il punteggio e portare a casa i tre punti. Giocando come ha fatto finora, suona quasi come una missione impossibile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA