Il Milan di Massimiliano Allegri passa in svantaggio contro il Genoa di Daniele De Rossi in occasione del posticipo della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.
Milan-Genoa 0-1: Colombo porta in vantaggio gli ospiti | Serie A News
MILAN-GENOA
Milan-Genoa 0-1: Colombo porta in vantaggio gli ospiti | Serie A News
L'ex Lorenzo Colombo porta avanti il Genoa a 'San Siro' contro il Milan al 28', proprio nel momento migliore dei rossoblu. Il racconto del gol
Al 28' traversone, da appena fuori area, di Ruslan Malinovskyi per l'ex Lorenzo Colombo che, in area rossonera, prende il tempo su Matteo Gabbia e, in girata, batte Mike Maignan. Il centravanti rossoblu non esulta. Milan-Genoa 0-1.
