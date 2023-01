Lecce-Milan 2-2 al 90′: Leao e Calabria evitano la figuraccia | Serie A News

Lecce-Milan 2-2: il racconto del secondo tempo

Dopo che il primo tempo si è concluso sul risultato di 2-0 in favore del Lecce, il Milan entra in campo con delle novità. Fuori Theo Hernandez e Saelemaekers, dentro Dest e Messias. E i rossoneri partono subito forte con Leao, che fa partire un tiro che viene deviato da Baschirotto che a momenti insaccava nella propria rete. Al 49esimo, invece, un cross insidioso di Brahim Diaz stava per sorprendere sul palo più lontano Falcone, ma la sfera è uscita alta, di poco, sopra la traversa. E' un Milan con uno spirito diverso e prova a costruire azioni da gol pericolose. Il tutto fino a quando, al 57esimo, Leao sorprende sul primo palo Falcone e consente al Milan di accorciare le distanze. Milan che prova a rendersi pericoloso dalle parti di Falcone, ma non trova il guizzo giusto per sorprendere ancora una volta gli avversari. Al 70esimo, però, arriva il gol del pareggio. Azione manovrata dei rossoneri, grande giocata a sinistra di Dest che scarica su Pobega. Cross preciso per la testa di Giroud che serve Calabria che, tutto solo, insacca di testa alle spalle dell'estremo difensore leccese.