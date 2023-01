Lecce-Milan 2-0 al 45′: primo tempo da incubo dei rossoneri | Serie A News

Pronti, via e il Milan è subito sotto. Dopo appena 4 minuti, un errore in fase di impostazione di Kalulu favorisce il recupero palla di Di Francesco . L'esterno del Lecce mette in mezzo un pallone che viene deviato in porta da Theo Hernandez . Cinque minuti più tardi Milan vicino al gol del pareggio. Passaggio in profondità di Brahim Diaz per Pobega il quale, solo davanti al portiere, calcia addosso a Falcone che di faccia evita l'1-1 dei rossoneri. Nonostante questa occasione, è il Lecce ad avere il pallino del gioco tanto da trovare al 22esimo minuto il gol del rapporto. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Baschirotto , completamente libero, insacca di testa il pallone in rete alle spalle di Tatarusanu . Lo stadio esplode di gioia e rischia di esultare due minuti più tardi quando Strefezza dal limite dell'area fa partire un tiro forte, ma centrale, che viene parato in due tempi dal portiere rossonero.

Al 25esimo ancora Lecce pericolosissimo. Grande azione sulla sinistra di Di Francesco che si libera della marcatura di Calabria ed effettua un cross per Gendrey. Il francese, tutto solo, sbaglia clamorosamente il colpo di testa, con la palla che finisce alla sinistra di Tatarusanu. Milan che subisce la squadra di Baroni, in totale controllo del match. Ma al 38esimo minuto proprio i rossoneri si rendono pericolosi dalle parti di Falcone. Palla servita a mezza altezza su Pobega, il quale senza pensarci due volte si gira e per poco non realizza un super gol. Al 43esimo grande parata di Falcone. Cross a rientrare, dalla destra, di Calabria per Giroud: grande girata di testa dell'attaccante francese, ma il portiere giallorosso vola e toglie il pallone che era indirizzato in rete. Questa l'ultima occasione da segnalare in questi primi 45 minuti che hanno visto in campo una sola squadra: il Lecce. Il Milan dovrà inevitabilmente cambiare marcia nella ripresa.