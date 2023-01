Lecce-Milan, Serie A: formazioni e dove vederla | LIVE NEWS

Il LIVE di Lecce-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2022-2023. Segui l'avvicinamento dei rossoneri di Stefano Pioli al match

Redazione

+++ LECCE-MILAN: LE PROBABILI FORMAZIONI +++

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, J. González; Strefezza, Colombo, Di Francesco. A disposizione: Bleve, Brancolini, Lemmens, Pezzella, Tuia, Askildsen, Bistrović, Helgason, Maleh, Banda, Ceesay, Listkowski, Oudin, P. Rodríguez, Voelkerling Persson. Allenatore: Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Vranckx, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Díaz, R. Leão; Giroud. A disposizione: Mirante, D. Vásquez, Dest, Gabbia, Kjær, Thiaw, Bakayoko, Pobega, Adli, De Ketelaere, Messias, Lazetić, Origi. Allenatore: Pioli.

+++ LECCE-MILAN LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++

Pietro Paolo Virdis, ex sia del Lecce sia del Milan, ha parlato della partita di questo pomeriggio in un'intervista alla Gazzetta dello Sport

Le curiosità su Lecce-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2022-2023. Tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida di oggi alle 18:00

Il Milan di Stefano Pioli dovrà fare bottino pieno a Lecce per poi avvicinarsi alla finale di Supercoppa contro l'Inter con un morale diverso

Le notizie più importanti sul Milan pubblicate nella mattina di oggi, sabato 14 gennaio 2023. Tra la gara di Lecce e le novità sullo svedese

Pietro Paolo Virdis, ex attaccante di Lecce e Milan, ha parlato della partita di questo pomeriggio al 'Via del Mare' e dei due bomber

La probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Lecce-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2022-2023. Il video

Lorenzo Colombo, centravanti del Milan in prestito al Lecce, sta facendo bene in Salento. A fine stagione sarà di nuovo a Milanello? Il punto

Aster Vranckx potrebbe giocare titolare in mediana, oggi, in Lecce-Milan, al posto dello squalificato Sandro Tonali. Le ultime news

In Lecce-Milan di oggi pomeriggio allo stadio 'Via del Mare' si affronteranno Olivier Giroud e Lorenzo Colombo. Questi può tornare in estate

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato Lecce-Milan in conferenza stampa ieri a Milanello. Ecco le sue dichiarazioni più importanti

Il Milan di Stefano Pioli non sta vivendo un grande momento di forma. Le cause? Si parte dal calo - in numeri - dei trascinatori del 2022

Le probabili formazioni di Lecce-Milan, partita del 18° turno della Serie A 2022-2023. Le possibili scelte di Marco Baroni e Stefano Pioli

Alle ore 18:00 c'è Lecce-Milan allo stadio 'Via del Mare'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Via del Mare' dove oggi pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà Lecce-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2022-2023. Restate con noi per il LIVE testuale della gara dei rossoneri di mister Stefano Pioli e, nel frattempo, ecco tutte le news minuto per minuto verso la sfida contro i giallorossi di Marco Baroni. Mercato Milan, il Diavolo irrompe su un forte centrocampista >>>