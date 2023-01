Pagelle Lecce-Milan 2-2: orrendo Kalulu. Pobega e Dest top

PAGELLE LECCE-MILAN - Una partita a due facce quella del 'Via del Mare': nel primo tempo il Milan non scende il campo e subisce un ottimo Lecce. Nella ripresa i rossoneri si riprendono con carattere e trovano il pareggio. Un brutto stop per il Milan che non vince da tre partite di fila e il Napoli vola a + 9. Ecco le pagelle di Pianeta Milan.