Intervenuto ai microfoni di DAZN, Massimo Ambrosini ha voluto spendere alcune parole su Juventus-Milan
E' appena calato il sipario sull'Allianz Stadium di Torino, teatro di Juventus-Milan, partita valida per la 3 giornata di Serie A 2026-2027. Non una bellissima partita dal punto di vista tattico: poche azioni spumeggianti, tanti falli, molti dei quali sporchi.
Juventus-Milan, parla AmbrosiniLa squadra allenata da Rúben Amorim ha trovato il gol del vantaggio nel secondo tempo grazie al centro del giovane Cisse. Nel finale della gara, però, ad emergere sono stati i bianconeri di Spalletti: al 90esimo è stato Gatti a segnare il gol del pareggio, rovinando la festa del Diavolo. A commentare la prestazione delle due big ci ha pensato l'ex calciatore rossonero, Massimo Ambrosini, intervenuto ai microfoni di DAZN:
"Ho visto meglio il Milan o la Juventus? . Nessuna delle due. Partita poco esaltante da parte di entrambe. Secondo me la Juventus non meritava di perdere. Avevamo ancora negli occhi le partite di ieri, questa è stata con meno ritmo, meno qualità. Più compassato il Milan rispetto a quello che pensavamo. Molto efficace, perché non ha tirato praticamente mai in porta. La Juventus non meritava di perdere perché, a livello di produzione offensiva, sicuramente ha fatto di più la squadra di Spalletti, pur senza magari giocare un calcio estremamente brillante. Ma il Milan ha prodotto poco: offensivamente ha prodotto molto poco. C'è stata un po' di confusione magari nella Juventus in alcune situazioni, però, ripeto, secondo me non era una squadra che meritava la sconfitta oggi".
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