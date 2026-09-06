Il posticipo di domenica regala un big match con i fiocchi: Juventus-Milan. All'Allianz Stadium di Torino si registra il tutto esaurito per la sfida tra due delle regine della Serie A. I un partita ricca di intrecci e tensione, dove nessuna delle due può permettersi un passo falso, la risposta dei tifosi è stata davvero imponente:41.557 spettatori seduti sugli spalti.

Juventus-Milan, tutto esaurito a Torino

Facendo un breve recapito della serata, prima del fischio d'inizio la serata ha regalato un momento di grande commozione: lo stadio bianconero ha voluto ricordare franco Baresi, eterna leggenda rossonera scomparsa pochi mesi fa dopo una lunga malattia.

Tutto il popolo bianconero si è alzato in piedi applaudendo al ricordo di uno dei pilastri della Nazionale Italiana, campione del Mondo dell'82. Oltre al ricordo di Baresi, tanti volti noti sono seduti in tribuna: dopo Cardinale, patron rossonero, è presente anche Jannik Sinner, numero uno al mondo nella classifica ATP.