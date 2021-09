Juventus-Milan 1-1, Tonali votato MVP della partita | Serie A News

Sandro Tonali votato miglior giocatore di Juventus-Milan 1-1 dell'Allianz Stadium. Un assist all'attivo per il centrocampista lodigiano

"Non ha segnato ma ha fornito l'assist per il gol di Ante Rebić, un calcio d'angolo battuto morbido e preciso per il colpo di testa del compagno croato che è valso il prezioso 1-1 finale. Sandro Tonali è una delle più evidenti, belle e piacevoli rivelazioni rossonere di questo inizio di stagione. Lo ha dimostrato anche a Torino, soprattutto a Torino. Una prestazione di testa, di gambe e di cuore, di grande lotta e sostanza. Una prova di alto livello in un big match molto atteso e importante, tanto da convincere i nostri tifosi a votare Tonali come migliore in campo di Juventus-Milan con più del 40% delle preferenze; davanti allo stesso Rebić, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu.