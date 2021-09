Calciomercato Milan – Arriva dalla Spagna l’erede di Kessié? I dettagli

Il Milan potrebbe piazzare nella Liga spagnola il suo colpo di calciomercato estivo 2022: si pensa già al possibile sostituto dell'ivoriano

Daniele Triolo

Il Milan ha concluso un'ottima sessione di calciomercato estivo. Ma Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, già pensano a come poter migliorare la squadra in quelle che seguiranno. Il direttore tecnico ed il direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, nei giorni che verranno, saranno impegnati a cercare di trovare un accordo per il rinnovo del contratto di Franck Kessié.

La storia è nota. Il centrocampista ivoriano andrà in scadenza il 30 giugno 2022 e il suo manager, George Atangana, sembra volerlo portare via a parametro zero. Continuando a respingere ogni proposta del Milan. Il quale, finora, si è spinto ad offrire circa 6,5 milioni di euro netti a stagione per prolungare il contratto del 'Presidente' di cinque stagioni, fino al 30 giugno 2026. Kessié, pubblicamente, ha detto di voler rinnovare e restare. Ma, ad oggi, non ha dato seguito ai suoi buoni propositi.

La possibilità, dunque, che il Milan perda il calciatore a parametro zero nel calciomercato estivo 2022 è sempre dietro l'angolo. Motivo per il quale Maldini e Massara non vorrebbero farsi cogliere impreparati nel caso in cui l'ex Atalanta decidesse di liberarsi dai rossoneri alla naturale scadenza del suo vincolo contrattuale. Magari per abbracciare il progetto PSG (che si dice sia pronto ad offrirgli 8 milioni di euro netti all'anno) o per volare in Premier League.

Secondo quanto riferito da 'Estadio Deportivo' il Milan sarebbe finito sulle tracce di William Carvalho. Classe 1992, è un poderoso centrocampista centrale portoghese in forza agli spagnoli del Betis. Il giocatore, di origini angolane ed in scadenza contrattuale nel 2023, non è una prima scelta del tecnico cileno Manuel Pellegrini in Andalusia. Pertanto, potrebbe essere ceduto. Il sito web iberico, addirittura, crede che il Milan possa prenderlo già nel calciomercato invernale.

Questo perché, con l'infortunio di Tiémoué Bakayoko e la partenza per la Coppa d'Africa dello stesso Kessié e di Ismaël Bennacer, il Diavolo avrebbe bisogno di un rinforzo utile, in mediana. Per l'immediato oltre che per il futuro. Il Betis chiederebbe 15 milioni di euro per cedere William Carvalho ma il Milan, secondo 'ED', vorrebbe tentare, nell'eventualità, la consueta strada del prestito con diritto di riscatto.

L'ingaggio non sarebbe di certo un problema: William Carvalho, nella squadra biancoverde, prende uno degli stipendi più alti della rosa ma si tratta di una cifra che per il Milan sarebbe più che sostenibile, 2,5 milioni di euro netti a stagione. Juventus-Milan 1-1: ecco gol e highlights del match dell'Allianz Stadium >>>