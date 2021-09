Juventus-Milan 1-1, Pioli: “Giocato un buon calcio, ma gol regalato”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato l'esito di Juventus-Milan 1-1 dell'Allianz Stadium. Soddisfazione con una punta di rammarico

«Non abbiamo fatto una prestazione inferiore alle precedenti, bisogna contare il valore dell’avversario. Abbiamo subito un gol in cui abbiamo commesso errori, un gol che ha permesso alla Juventus di difendere basso - ha detto Pioli sul Milan -. Non mancano le idee, la volontà e lo spirito di squadra: abbiamo provato a vincere la gara e questo è importante».

Su Ante Rebić , autore del gol che ha permesso al Milan di pareggiare contro la Juventus, Pioli ha aggiunto: «I meriti di Rebić? Glieli do tutti i giorni, ha grandissima intensità e qualità. Gioca in tutti i ruoli. Credo che abbia nelle sue qualità giocate importanti che possono aiutarci a rompere le partite".

Da questo Juventus-Milan, dunque, ora si ripartirà per proseguire di slancio con la stagione. Le parole di Pioli: "Le difficoltà arrivano adesso e dobbiamo dimostrare maturità. La squadra è più consapevole della propria forza. L'anno scorso per vincere partire del genere dovevamo quasi sperare in un miracolo, quest'anno sappiamo che possiamo vincerle. Anche in casa della Juve siamo stati coraggiosi".