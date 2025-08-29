Pianeta Milan
Il ritorno del dodicesimo uomo: la Curva Sud torna a cantare per il Milan

Dopo un periodo di silenzio, la Curva Sud Milano è pronta a far sentire di nuovo il suo sostegno alla squadra in Lecce-Milan
Dopo un periodo di silenzio, la Curva Sud Milano è pronta a far sentire di nuovo il suo sostegno alla squadra. Per la partita contro il Lecce, in programma alle ore 20:45, la tifoseria organizzata del Milan tornerà a cantare per tutti i novanta minuti, ricreando la tradizionale atmosfera di sostegno.

Lecce-Milan, la Curva Sud ritorna a cantare

Al Via del Mare riecheggeranno nuovamente i cori rossoneri e sventoleranno gli stendardi. Il "muro nero" di tifosi, un'immagine diventata simbolo della Curva Sud, tornerà a essere compatto e a dare la carica alla squadra di Massimiliano Allegri.

Questo ritorno del tifo organizzato è un chiaro segnale di vicinanza e fiducia verso la squadra. Il Milan, che in passato ha sempre potuto contare sull'apporto dei suoi tifosi, spera che questo sostegno possa rivelarsi decisivo per la gara di stasera.

