Intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Lazio-Milan, l'ex calciatore Emanuele Giaccherini ha voluto commentare la squadra rossonera
Nel pre-partita di Lazio-Milan, dai microfoni di DAZN è arrivata l'analisi di Emanuele Giaccherini, ex calciatore di Serie A, legata alla nuova identità dei rossoneri di Rúben Amorim, allenatore che sta cercando, di giorno in giorno, di imprimere ai suoi ragazzi.
Milan, le parole di Giaccherini prima della LazioL'ex centrocampista e attuale opinionista si è soffermato sui primi match giocati dalla squadra rossonera, sottolineando come la prestazione contro la Juventus sia stata un'eccezione dettata dalle circostanze piuttosto che dall'idea di gioco del tecnico.
Secondo Giaccherini il vero Milan di Amorim non va cercato nella sfida vista contro i bianconeri, ma nell'atteggiamento dei primi due match:
"Io credo che il Milan di Amorim sia quello che si è intravisto nelle prime due giornate, non quello della partita con la Juve. Perché comunque è un Milan che difende attaccando; contro la Juve si è compattato un po' di più, però a mio avviso il Milan è un po' quello, no? Coraggio ed energia: lui ha chiesto queste due parole"
Dalle parole di Giaccherini, si possono tranquillamente vedere i pilastri dell'impronta del tecnico portoghese. L'obiettivo primario, infatti, è 'difendere attaccando', mantenendo comunque un baricentro molto alto e cercando di riconquistare la palla molto velocemente.
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