Le dichiarazioni a fine partita, a caldo, di uno dei protagonisti della sfida dell'Olimpico tra i biancocelesti di Gennaro Gattuso e i rossoneri di Rúben Amorim

Matteo Chini
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Lazio-Milan 2-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita dell'Olimpico

Giocatore giocatore, giocatore biancoceleste/rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, sfida valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Lazio-Milan, le parole di Diego Moreira

"Sono molto felice per i miei primi due gol, ma sarei stato più contento se avessimo vinto. Abbiamo fatto un grande secondo tempo e avremmo meritato qualcosa di più".

Sul ruolo

"Non direi timido contro la Juventus, è stata comunque il mio esordio in Serie A contro una squadra forte. Destra o sinistra? Posso giocare da entrambi i lati. Il mister mi ha chiesto di giocare a sinistra e l'ho fatto, vediamo cosa mi chiederà la prossima volta".
Lazio-Milan, Diego Moreira

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