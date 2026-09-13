Sembra una follia, ma Musah è insostituibile in questo Milan. Ecco perché è cruciale per Amorim

Lazio-Milan 2-2, una gara rivoluzionata nel secondo tempo dai cambi di Ruben Amorim. Non solo Moreira e Pulisic che hanno dato una spinta notevole per la fase offensiva rossonera. A fare la differenza in positivo è stato anche Yunus Musah, entrato al posto di uno spento Luka Modrić. Ecco le statistiche della sua partita dal sito Sofascore:

Gol: 0

0 Assist: 0

0 Tiri totali: 0

0 Passaggi riusciti: 30/33 (91%)

30/33 (91%) Contributi difensivi: 2

2 Intercettazioni: 1

1 Duelli a terra (vinti): 5 (4)

5 (4) Tocchi: 41

Sembrava una follia dirlo fino a pochi mesi fa, ma dopo quattro partite il campo ha già parlato: questo Milan non può fare a meno di Yunus Musah in mediana. L'ex Valencia è un perno fondamentale del reparto, più di Rabiot, più di Modric. Sembra un sacrilegio dirlo, ma in questo momento è la verità. E questo senza nulla togliere alla classe e al talento immenso del croato, ma contano le caratteristiche fisiche e tecniche.

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Perché Musah è diventato insostituibile nel Milan di Amorim

Nel 3-4-2-1 diè indispensabile un mediano fisico, che possa correre per tutto il campo per 90 minuti, che sappia pressare e recuperare palla e che possa superare il pressing avversario con la progressione palla al piede.

Musah è perfetto per quel ruolo e il Diavolo cambia incredibilmente quando in campo c'è lui. Contro la Lazio la sua aggressività e il suo dinamismo hanno quasi cancellato la pressione dei biancocelesti, riuscendo anche a liberare più spazio per gli esterni e per i trequartisti. Con Musah in campo il Milan ha dominato senza subire nulla in difesa e creando tantissimo in attacco. Certo la Lazio era calata fisicamente, ma l'impatto dello statunitense è innegabile. Sembrava impossibile anche solo pensarlo fino allo scorso giugno, ma ora Musah è diventato più che cruciale per il calcio di Ruben Amorim.