Milan, Moreira con Chukwueze: Amorim, questa è la via, anche per la difesa. Ecco i motivi

Lazio-Milan 2-2, una partita divisa completamente a metà: i rossoneri hanno sofferto nel primo tempo e dominato il secondo, questo anche grazie all'ingresso di Diego Moreira nella ripresa. L'esterno belga ha ribaltato completamente la partita. Ecco le sue statistiche dal sito Sofascore:

Gol: 2

2 Gol attesi (xG): 0.27

0.27 Tiri totali: 4

4 Passaggi riusciti: 24/26 (92%)

24/26 (92%) Assist: 0

0 Assist attesi (xA): 0.1

0.1 Tocchi di palla: 42

42 Dribbling (riusciti): 1 (1)

1 (1) Dribbling subiti: 0

0 Palle recuperate: 2

Dopo un debutto difficile contro la Juventus, l'ex Strasburgo ha dominato completamente la gara, ma c'è anche un perché chiaro. Il belga a Torino giocava a destra in un Milan che non riusciva a creare trame offensive interessanti.

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La svolta tattica: Moreira a sinistra cambia il volto del Milan

Moreira non ha mai avuto la possibilità di spingere sulla fascia e di saltare l'uomo trovando pochissimi spazi anche per un Milan molto al di sotto delle proprie possibilità. Contro la Lazio Moreira ha giocato a sinistra, sfruttando il suo mancino per spingere controe mettendo a ferro e a fuoco la difesa biancoceleste, anche sfruttando più spazio da attaccare e una squadra decisamente più aggressiva in attacco.

Moreira ha dimostrato poi di avere una tecnica di tiro davvero bella: due conclusioni al volo di sinistro perfette e molto complesse che hanno ricordato ai tifosi rossoneri i migliori gol del Theo Hernández d'annata. Ovviamente il belga ne ha ancora tanta di strada da fare per avvicinarsi al livello toccato dal francese con la maglia del Diavolo, ma i segnali sono chiari, specialmente per Ruben Amorim.

Dopo quattro partite di campionato inizia a chiarirsi anche la situazione fasce per il Milan: a destra Chukwueze è troppo importante per creare occasioni da rete, mentre a sinistra Moreira può essere veramente devastante se supportato da una squadra aggressiva e molto alta. E in difesa? Con un Milan dominante il belga non ha sofferto mai, riuscendo anche a recuperare in un paio di circostanze su Isaksen. Con un Diavolo abbassato ha sofferto tremendamente anche Estupiñán, schierato per rimanere più basso ed equilibrare la squadra. Sicuramente con Chukwueze a destra e Moreira a sinistra il Milan è a trazione anteriore, ma con il possesso palla si soffre di meno e si concede di meno. Vedremo quali saranno le idee di Amorim, ma Moreira si è candidato prepotentemente per diventare il titolare fisso della fascia sinistra.