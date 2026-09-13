Pellegatti: "Milan nullo nel primo tempo. Spero che la ripresa abbia illuminato Amorim"

Un Lazio-Milan dai due volti: nel primo tempo la squadra di Gattuso ha dominato segnando due gol, ma sprecando anche tante altre occasioni da rete. Nella ripresa, i rossoneri di Amorim hanno recuperato le due reti di svantaggio e hanno rischiato clamorosamente di vincere. A commentare il 2-2 dello stadio Olimpico ci ha pensato anche il giornalista Carlo Pellegatti dal suo profilo Instagram. Ecco le sue parole:

"Dopo il primo tempo immaginavo un ritorno da incubo ricordando tutte le occasioni della Lazio, ricordando il nulla del Milan. Gila ha parlato di primo tempo disastroso, tante occasioni per la Lazio".

Il Diavolo non ha praticamente giocato nella prima frazione di gioco con i biancocelesti che potevano veramente segnare 4 gol senza problemi. Un Milan sceso in campo senza voglia e grinta, troppo passivo.

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Tutto è cambiato nella ripresa come sottolinea lo stesso Pellegatti:

"Nel secondo tempo Amorim ha capito che Moreira deve giocare a sinistra, che serve Musah, che Pulisic è da mettere in campo. La partita è letteralmente cambiata. Un secondo tempo debordante per il Milan firmato da Moreira".

L'esterno belga, entrato al posto di un Estupinan gravemente insufficiente, ha ribaltato completamente la partita trasformando la fascia sinistra del Milan da una sofferente in difesa a una entusiasmante in attacco. Moreira è stato veramente devastante e ora viaggia verso la titolarità, nonostante i possibili rischi di vederlo in campo insieme a Chukwueze. Pellegatti continua con la sua analisi:

"Spero che il secondo tempo abbia illuminato Amorim su quali scelte debba fare in futuro perché sembrava un Milan inerme nel primo tempo, anche sul piano fisico. Ci sono rimpianti? No, il 2-2 è il risultato più giusto. Usciamo da tre trasferte in quattro partite con 8 punti, usciamo rafforzati nel morale. Abbiamo visto un bel Milan con i giocatori bravi si fa la differenza".

Chiaro che ci vogliano alcune partite per capire quale sia il Milan migliore possibile da mettere in campo, ma quello visto nella ripresa somiglia molto a un Diavolo definitivo, almeno nelle scelte dal primo minuto, garantendosi comunque dei cambi di qualità dalla panchina. Visto il progetto nato da poco e un cambio radicale dal punto di vista tattico, 8 punti conquistati non sono per nulla male, considerando il calendario molto ostico.