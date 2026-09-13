Mercato Milan, colpo in difesa: spunta l'alternativa low cost a Gonçalo Inácio

Continuano le indiscrezioni sul possibile calciomercato futuro del Milan. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, un difensore che piace alla dirigenza e a Ruben Amorim è Nikola Milenković, centrale del Nottingham Forest. La sua valutazione sarebbe di circa 28 milioni di euro. Una somma più abbordabile rispetto ai 40 milioni che lo Sporting chiede per Gonçalo Inácio. Il difensore portoghese resta sempre nei piani del club rossonero che potrebbe tornare all'assalto a gennaio.

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I numeri di Nikola Milenković in Premier League su Sofascore

Presenze: 38

38 Minuti totali giocati: 3375

3375 Passaggi riusciti per partita: 35.1 (87%)

35.1 (87%) Tocchi per partita: 52.1

52.1 Partite con la porta inviolata: 9

9 Palle recuperate a partita: 2.8

2.8 Errori che hanno portato al gol: 2

2 Duelli totali vinti per partita: 3.8 (67%)

L'analisi tattica: come si integrerebbe nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim

Guardiamo intanto i numeri più interessanti di Milenković nella Premier League 2025-26 (dati dal sito Sofascore):Nikola Milenković è un difensore centrale vecchio stampo molto aggressivo e dominante dal punto di vista fisico. Il contrasto nell'uno contro uno è il suo punto di forza, ma nonostante la stazza importante è in grado di recuperare anche sul lungo sfruttando la sua velocità. Vuole cercare costantemente l'anticipo molto aggressivo sugli avversari. Fortissimo nei duelli aerei, il che lo rende anche un'arma offensiva interessante sui calci piazzati. Ha una buona pulizia tecnica e non disdegna l'impostazione dal basso cercando la verticalità e il cambio campo con costanza.

Soffre nel breve i calciatori brevilinei e agili. La sua aggressività e il suo gioco d'anticipo sono rischiosi visto che potrebbe rompere la linea difensiva troppo spesso. Come potrebbe giocare nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim? Probabilmente potrebbe essere inserito al centro del reparto, anche se non è proprio il profilo ideale per il calcio molto offensivo dell'allenatore portoghese. Vedremo se il Milan insisterà ancora su Gonçalo Inácio anche a gennaio o punterà su possibili piani B come Milenković.