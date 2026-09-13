Dopo mesi di lunga assenza, Christian Pulisic è finalmente tornato in campo. Captain America, come chiamato dai tifosi rossoneri, è entrato al 45esimo minuto di gioco di Lazio-Milan, aprite finita 2-2 grazie ad una splendida doppietta di Diego Moreira.

Il numero 11 americano è partito, ancora una volta, dalla panchina, accontentandosi solamente di uno spezzone e non dei 90 minuti effettivi. Tra il primo e secondo tempo, l'allenatore lusitano è stato costretto a operare una sorta di mini rivoluzione: troppi errori e troppi elementi fuori ruolo.

Amorim ha così pensato di inserire anche Pulisic nel triplo cambio dell'intervallo. Dentro lui, Musah e Moreira, fuori Loftus, Modric ed Estupinan, i tre peggiori del match. E possiamo tranquillamente dire che l'intuizione ha più che funzionato, non solo per Moreira, ma anche per l'americano che ha portato nuova forza alla squadra.

Proprio dall'americano, infatti, è nato il cross per il 2-1 di Moreira. In partita, poi, ha creato davvero tanto: guizzi, dribbling e magie, dando la sensazione di non essersi mai effettivamente allontanato dal campo. L'americano, però, non vedeva il terreno di gioco dal 7 luglio scorso, quando è sceso in campo con gli Stati Uniti negli Ottavi di finale contro il Belgio ai Mondiali.

Gli esami effettuati dopo la partita darono una brutta risposta: microfrattura al perone, stop previsto di un mese e mezzo circa. Una notizia molto amara per il Milan che si apprestava ad iniziare il precampionato. Alla fine, però, i tempi di recupero son stati rispettati, con l'maritano ormai tornato. Ma chi gli farà spazio?

Milan, Loftus-Cheek out, Pulisic In?

Amorim, durante il corso di queste prime quattro giornate di Serie A, ha cambiato molto sulla trequarti: la coppia principale è stata, ma contro la Juventus hanno giocato. La prima coppia è tornata titolare proprio ieri sera, con l'italiano che ha fatto un buon secondo tempo, mentre l'inglese ha fatto una prestazione molto opaca.

Per far spazio a Pulisic, infatti, Amorim starebbe pensando di 'togliere' Loftus-Cheek. Magari già dalla prossima partita, in programma domenica a San Siro contro il Lecce, potremmo vedere Captain America in azione al fianco di Cisse.