L'annuncio del suo arrivo al Milan è stato inaspettato e aveva alzato più di un punto interrogativo sulla testa dei tifosi rossoneri. Ben 50 milioni di euro per un giovane talento dello Strasburgo, un investimento molto pesante per un quasi 'sconosciuto'. La prestazione non propri brillante di Diego Moreira contro la Juventus aveva subito alimentato diverse critiche: è davvero un calciatore da Milan? Vale davvero tutti quei soldi? La risposta 'è arrivata oggi'.

Milan, Moreira conquista i rossoneri

La riposta l'abbiamo avuta proprio stasera. Schierato a sinistra al posto di Estupinan, l'esterno si è preso la scena con una prestazione clamorosa: velocità, imprevedibilità e una coordinazione da applausi che gli è valsa una doppietta e il titolo di MVP della partita.

Giocate e scatti che a molti, per l'impatto avuto, hanno ricordato a tutti Theo Hernandez, ex capitano del Milan e pupillo dei tifosi del diavolo. L'intuizione vincente era è stata di Amorim, bravo a leggere la partita e a posizionare il calciatore nel ruolo ideale:

"Lui è mancino e in quello spazio è riuscito a fare la differenza. Qui in Italia c'è un'ottima fase difensiva in linea, ho preferito fare lavorare sull'esterno con Chukwueze dall'altra parte. Per me può giocare in diversi spazi in campo".

Nonostante i riflettori puntati tutti su di lui, il giovane classe 2004 ha voluto mantenere i piedi per terra, dicendo di non sapere dove si trovi meglio sul campo dato che è la sua prima stagione in Serie A. Se da un lato la prestazione di oggi manda via ogni possibile dubbio sul suo valore, dall'altro apre anche un vero e proprio enigma a livello tattico.