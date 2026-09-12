Le dichiarazioni a fine partita, a caldo, di uno dei protagonisti della sfida dell'Olimpico tra i biancocelesti di Gennaro Gattuso e i rossoneri di Rúben Amorim
Lazio-Milan 2-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita dell'Olimpico
Giocatore giocatore, giocatore biancoceleste/rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, sfida valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Lazio-Milan, le parole di Gila
"Nel primo tempo siamo stati disastrosi sinceramente. Non siamo stati il Milan che vogliamo. Nel secondo tempo abbiamo capito chi siamo e cosa vogliamo, abbiamo fatto molto meglio. Avremmo meritato qualcosa in più, ma dobbiamo lavorare per non far più capitare una situazione come quella del primo tempo".
Su cosa migliorare
"Abbiamo perso troppi palloni. Quando giochiamo bene con la palla siamo tra le squadre più forti del campionato. Il secondo tempo è stato incredibile".
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