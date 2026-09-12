Le dichiarazioni a fine partita, a caldo, di uno dei protagonisti della sfida dell'Olimpico tra i biancocelesti di Gennaro Gattuso e i rossoneri di Rúben Amorim

Matteo Chini
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Lazio-Milan 2-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita dell'Olimpico

Giocatore giocatore, giocatore biancoceleste/rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, sfida valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Lazio-Milan, le parole di Gila

"Nel primo tempo siamo stati disastrosi sinceramente. Non siamo stati il Milan che vogliamo. Nel secondo tempo abbiamo capito chi siamo e cosa vogliamo, abbiamo fatto molto meglio. Avremmo meritato qualcosa in più, ma dobbiamo lavorare per non far più capitare una situazione come quella del primo tempo".
Lazio-Milan, Mario Gila

Su cosa migliorare

"Abbiamo perso troppi palloni. Quando giochiamo bene con la palla siamo tra le squadre più forti del campionato. Il secondo tempo è stato incredibile".

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