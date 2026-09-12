Yunus Musah, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, partita valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta stasera allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Lazio-Milan 2-2, così Musah nel post-partita di 'DAZN'

: "Grazie, è bello sentire queste belle parole. Bello il mio inizio di stagione, venivo da un anno complicato, quindi sono contento".

Sulla fiducia che gli ha subito concesso Amorim: "Mi aiuta tanto che lui ha le idee chiare per me in campo. Mi aiuta ad esprimere il mio modo di giocare, mi permette di giocare bene. Non c'erano tanti allenatori che mi avrebbero scelto in questa stagione. Sono contento che sia venuto lui che mi ha dato quest'opportunità".

Sulla sua caparbietà nell'essersi riconquistato una chance nel Milan: "Io so quello che sono capace di fare. Ho fatto cose in passato buone. Ma dopo una stagione senza mai giocare ci sono sempre dubbi. È bello vedere che ci sono allenatori che si ricordano cosa ero in grado di fare. Ora devo solo farlo con costanza".

Sui primi anni al Milan non andati proprio bene: "Questo lo pensa tanta gente. Ma ho avuto tanti bei momenti: nella prima stagione, secondo in campionato. Poi ho vinto la Supercoppa Italiana. Ci sono stati tanti bei momenti al Milan anche prima".

Su cosa lo aiuta, in particolare, il 3-4-2-1 di Amorim: "Quello che mi aiuta è che prima di tutto mi dà le idee chiare: le posizioni corrette mi aiutano a girare il corpo ed a portare il pallone in avanti, è un ottimo modulo per me".

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: "Luka è un grande giocatore, tutti lo sanno. Il mister ha deciso di toglierlo all'intervallo solo per una questione di caratteristiche. Ma lui è sempre un giocatore fenomenale, giocherà tantissimo quest'anno".