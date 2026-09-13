Lazio-Milan 2-2, le pagelle di Gazzetta: Moreira cambia la partita. Estupiñán bocciato e senza attenuanti

Il confronto completo delle pagelle di Lazio-Milan 2-2. I voti della Gazzetta dello Sport e i focus di PianetaMilan: Estupiñán e Moreira agli antipodi
Lazio-Milan 2-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita dell'Olimpico
LA PARTITA
I voti di Lazio-Milan 2-2: pagelle a confronto Gazzetta vs PianetaMilanUn Milan a due facce quello visto contro la Lazio: il primo tempo della squadra di Ruben Amorim è stato troppo negativo per essere vero. Undici calciatori sconnessi in campo, zero gioco e zero voglia con la Lazio che ha rischiato di segnare gol su gol. Ripresa completamente opposta: Diavolo straripante in attacco che ha rischiato di ribaltare tutta la gara. Un 2-2 alla fine giusto. Ma che partita ha visto la Gazzetta dello Sport? Lo si può capire andando ad analizzare le loro pagelle. Le abbiamo confrontate con le pagelle di PianetaMilan per andare a scoprire vari lati della partita.
Il tabellino sintetico del matchMarcatori: Cancellieri 10' (L), Noslin 39' (L), Moreira 65' e 67' (M)
Il Top per la Gazzetta: Diego Moreira
Il Flop per la Gazzetta: Pervis Estupiñán
Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti. Più avanti tutti i voti
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