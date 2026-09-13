Il confronto completo delle pagelle di Lazio-Milan 2-2. I voti della Gazzetta dello Sport e i focus di PianetaMilan: Estupiñán e Moreira agli antipodi

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Lazio-Milan 2-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita dell'Olimpico

LA PARTITA

I voti di Lazio-Milan 2-2: pagelle a confronto Gazzetta vs PianetaMilan

Un Milan a due facce quello visto contro la Lazio: il primo tempo della squadra di Ruben Amorim è stato troppo negativo per essere vero. Undici calciatori sconnessi in campo, zero gioco e zero voglia con la Lazio che ha rischiato di segnare gol su gol. Ripresa completamente opposta: Diavolo straripante in attacco che ha rischiato di ribaltare tutta la gara. Un 2-2 alla fine giusto. Ma che partita ha visto la Gazzetta dello Sport? Lo si può capire andando ad analizzare le loro pagelle. Le abbiamo confrontate con le pagelle di PianetaMilan per andare a scoprire vari lati della partita.
Lazio-Milan 2-2, le pagelle di Gazzetta: Moreira cambia la partita. Estupiñán bocciato e senza attenuanti

Il tabellino sintetico del match

Marcatori: Cancellieri 10' (L), Noslin 39' (L), Moreira 65' e 67' (M)

Il Top per la Gazzetta: Diego Moreira

Il Flop per la Gazzetta: Pervis Estupiñán

Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti. Più avanti tutti i voti

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