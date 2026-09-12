Il grande calcio della Serie A 2026-2027 si accende allo Stadio Olimpico di Roma per il big match della 4^ giornata tra Lazio e Milan. Una sfida d'alta classifica che vede di fronte la capolista a punteggio pieno guidata da Gennaro Gattuso e i rossoneri di Rúben Amorim, distanti appena due lunghezze. Le scelte ufficiali dei due allenatori delineano un duello tattico cruciale, influenzato da assenze pesanti dell'ultimo minuto e ballottaggi serrati a centrocampo.

Lazio-Milan: lo stato di forma e la striscia positiva

Le scelte di Gattuso: tegola Doekhi, Šutalo titolare

I padroni di casa si presentano all'appuntamento con 9 punti conquistati su 9 disponibili. Il percorso netto della Lazio ha visto i biancocelesti superare nell'ordine il Bologna (1-0), il Genoa (1-0) e l'Udinese (2-1). Sul fronte opposto, il Milan risponde con un avvio solido da 7 punti: dopo le vittorie iniziali contro Torino (2-1) e Venezia (2-0), il Diavolo ha strappato un pareggio per 1-1 nell'insidiosa trasferta contro la Juventus.In casa laziale, Gennaro Gattuso deve fare i conti con un'infermeria affollata. Oltre ai lungodegenti Adam Marušić, Nicolò Rovella e Fisayo Dele-Bashiru, e agli esclusi dalla lista Serie A Patric e Luca Pellegrini, i biancocelesti perdono all'ultimo istante Danilho Doekhi. Il difensore centrale olandese è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla mano destra e rimarrà ai box fino al termine della sosta di campionato.

Al suo posto, la retroguardia si affida al croato Josip Šutalo. Le chiavi della manovra di centrocampo vanno a Reda Belahyane nel ruolo di playmaker, supportato da Kenneth Taylor e dall'inserimento di Davide Frattesi, attuale capocannoniere della squadra con 3 reti in 3 partite. In attacco si registra il recupero lampo di Andrea Pinamonti, che però andrà in panchina con Gustav Isaksen. A completare il tridente, con il capitano Mattia Zaccagni, ci saranno Matteo Cancellieri e Tijjani Noslin.

La lavagna tattica di Amorim: Musah finisce in panchina

Rúben Amorim gode invece della rosa al completo e opta per diverse novità strutturali tra la mediana e la trequarti del suo. Nonostante il recupero fisico, Matteo Gabbia si siede inizialmente in panchina: al centro della difesa viene confermato Koni De Winter, affiancato dall'ex di turnosul centro-destra e da Strahinja Pavlović sul centro-sinistra.

I veri cambiamenti si concentrano a centrocampo: Samuel Chukwueze si riprende la corsia destra superando Diego Moreira rispetto all'ultimo turno, mentre Pervis Estupiñán presidia l'out mancino. La regia viene affidata alla classe di Luka Modrić, che per l'occasione farà coppia con Adrien Rabiot. Scelta forte del tecnico portoghese che esclude per la prima volta in stagione Yunus Musah dall'undici titolare. Davanti, la coppia di trequartisti formata da Ruben Loftus-Cheek e dal giovane Alphadjo Cisse agirà alle spalle del terminale offensivo Gonçalo Ramos.

Formazioni ufficiali Lazio-Milan

LAZIO ( 4-3-3 ): Mandas; Floriani, Šutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disposizione : Motta, Renzetti, Bordon, Lazzari, Diogo Leite, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Guðmundsson, Isaksen, Pinamonti, Serra. Allenatore : Gattuso.

( ): Mandas; Floriani, Šutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. : Motta, Renzetti, Bordon, Lazzari, Diogo Leite, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Guðmundsson, Isaksen, Pinamonti, Serra. : Gattuso. MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. A disposizione: P. Terracciano, Torriani, Diawara, Gabbia, F. Terracciano, Tomori, Moreira, Comotto, Jashari, Musah, Bartesaghi, Hutchinson, Pulisic, Saelemaekers, Camarda. Allenatore: Amorim.

I precedenti storici della sfida e la designazione arbitrale

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La direzione dell'incontro è stata affidata al signor Matteo Marcenaro della Sezione A.I.A. di Genova. Il fischietto ligure vanta 4 precedenti con la Lazio, con un bilancio di 2 vittorie biancocelesti, un pareggio e una sconfitta; l'incrocio più recente risale all'1-1 contro il Parma del 4 aprile 2026.I precedenti tra Marcenaro e il Milan sono invece soltanto 2, con un bilancio di una vittoria rossonera e un pareggio. L'ultimo incrocio rievoca ottimi ricordi al mondo milanista: il 14 settembre 2025, a San Siro, una rete di Luka Modrić firmò l'1-0 definitivo contro il Bologna, siglando il primissimo gol italiano del fuoriclasse croato con la maglia del Diavolo.