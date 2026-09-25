La sosta per le Nazionali rischia di regalare le prime preoccupazioni in casa rossonera. Luka Modrić, centrocampista e leader del Milan, è attualmente in forte dubbio per il prossimo impegno ufficiale della Croazia guidata dal Commissario Tecnico Slaven Bilić. I Vatreni scenderanno in campo domani sera alle ore 20:45 alla 'Eden Aréna' di Praga contro la Repubblica Ceca, nella sfida valida per la prima giornata del Gruppo C della Lega A di Nations League, ma le condizioni del regista rossonero tengono lo staff medico con il fiato sospeso.

Sintomi influenzali per Modrić: febbre prima della partenza per Praga

La gestione di Bilić e il record assoluto di 203 presenze con la Croazia

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Secondo quanto rivelato dai principali media croati, in particolare dal noto quotidiano sportivo 'Sportske Novosti', l'esperto centrocampista del Milan è rimasto vittima di improvvisi sintomi influenzali proprio nelle ore immediatamente precedenti al volo della selezione a scacchi verso la Repubblica Ceca. Nonostante lo stato febbrile, la Federazione croata ha confermato che Modrić è partito regolarmente con il resto del gruppo alla volta di Praga. Al momento, la sua presenza alla conferenza stampa odierna delle ore 17:00 resta confermata, ma l'effettivo impiego sul terreno di gioco per il match di domani rimane un enorme punto interrogativo.La prudenza potrebbe spingere il CT Slaven Bilić a concedere un turno di riposo al metronomo rossonero, complice un calendario internazionale incredibilmente fitto. Durante questa prima sosta stagionale, infatti, la Croazia sarà attesa da un vero e proprio tour de force con altre tre partite in programma, che vedranno i balcanici sfidare per due volte la Spagna e affrontare l'Inghilterra nel match intermedio.Qualora lo staff medico dovesse dare il via libera e Modrić dovesse riuscire a scendere in campo anche solo per uno spezzone alla 'Eden Aréna', il centrocampista del Milan taglierebbe il traguardo storico delle 203 presenze ufficiali con la maglia della propria Nazionale, ritoccando un record assoluto di longevità che lo vede già da tempo come il primatista solitario nella storia del calcio croato.