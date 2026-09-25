Il centrocampista rossonero accusa sintomi influenzali prima del match in Repubblica Ceca: il C.T. Slaven Bilić valuta il riposo in vista dei prossimi big match
La sosta per le Nazionali rischia di regalare le prime preoccupazioni in casa rossonera. Luka Modrić, centrocampista e leader del Milan, è attualmente in forte dubbio per il prossimo impegno ufficiale della Croazia guidata dal Commissario Tecnico Slaven Bilić. I Vatreni scenderanno in campo domani sera alle ore 20:45 alla 'Eden Aréna' di Praga contro la Repubblica Ceca, nella sfida valida per la prima giornata del Gruppo C della Lega A di Nations League, ma le condizioni del regista rossonero tengono lo staff medico con il fiato sospeso.
Sintomi influenzali per Modrić: febbre prima della partenza per PragaSecondo quanto rivelato dai principali media croati, in particolare dal noto quotidiano sportivo 'Sportske Novosti', l'esperto centrocampista del Milan è rimasto vittima di improvvisi sintomi influenzali proprio nelle ore immediatamente precedenti al volo della selezione a scacchi verso la Repubblica Ceca. Nonostante lo stato febbrile, la Federazione croata ha confermato che Modrić è partito regolarmente con il resto del gruppo alla volta di Praga. Al momento, la sua presenza alla conferenza stampa odierna delle ore 17:00 resta confermata, ma l'effettivo impiego sul terreno di gioco per il match di domani rimane un enorme punto interrogativo.
La gestione di Bilić e il record assoluto di 203 presenze con la CroaziaLa prudenza potrebbe spingere il CT Slaven Bilić a concedere un turno di riposo al metronomo rossonero, complice un calendario internazionale incredibilmente fitto. Durante questa prima sosta stagionale, infatti, la Croazia sarà attesa da un vero e proprio tour de force con altre tre partite in programma, che vedranno i balcanici sfidare per due volte la Spagna e affrontare l'Inghilterra nel match intermedio.
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