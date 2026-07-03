Adesso è arrivata anche la conferma ufficiale: Massimiliano Allegri, dopo il ritorno al Milan, passa al Napoli. Dopo un mese di voci legate ad una separazione dai rossoneri piuttosto difficile, la società partenopea ha annunciato questa mattina l'ingaggio dl tecnico livornese, scelto da De Laurentiis per il post Antonio Conte.

Mila, Allegri riparte dal Napoli: c'è l'ufficialità

"La SSC Napoli dà il benvenuto a Massimiliano Allegri, che assume l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2029..."

Allegri ha firmato un accordo a lungo termine: contrato di tre anni con scadenza fissata al 30 giugno 2029. Il comunicato diffuso dal Napoli, poi, ha dato ufficialmente il via alla nuova avventura dell'ex rossonero:

Și chiude così un lungo chiacchiericcio sulle panchine: il tecnico toscano ha sposato il progetto azzurro con l'obiettivo di riportare il Napoli al vertice del calcio italiano.

Il flop al Milan e la delusione Champions

Il tecnico toscano era tornato al Milan, dopo più di 10 anni dalla prima volta, la scorsa estate firmando un contratto biennale da circa 5 milioni di euro a stagione. L'obiettivo minimo fissato dalla vecchia dirigenza era più che chiaro: chiudere il campionato tra le prime quattro posizioni facendo ritornare il Milan in

Dopo una buona partenza, in cui la squadra era molto solida organizzata anche se non brillava moltissimo sul piano del gioco , il Milan è andato incontro un vero e proprio crollo: i soli 10 punti conquistati nelle ultime 10 giornate e la sconfitta contro il Cagliari all'ultima giornata hanno condannato i rossoneri al quinto posto fallendo l'obiettivo stagionale dell'Europa.