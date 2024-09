Derby Inter-Milan, Ibrahimovic: “Battute? C’è chi non le capisce. Fonseca …”

Su cosa gli ha dato fastidio: "Niente di grave. Le critiche sono parte del lavoro. Si parla del mio ruolo che non importa, l'importante è il Milan. Se faccio le battute qualcuno non le capisce, quindi le lascio perdere. Si lavora, è un lavoro impegnativo, ma mi piace e sto crescendo. L'importante è la squadra e il Milan, non io. Non si tratta di uno 'one man show'. Ho giocato 20/25 anni con critiche come calciatore e le cose stanno continuando. Ma non mi disturba, anzi mi carica, mi da gas per fare di più".