Derby Inter-Milan 1-1, la pareggia Dimarco su giocata di Lautaro

E' arrivato il momento del derby. L'Inter gioca per la storia: in caso di vittoria sarebbe la settima di fila, record che sarebbe assoluto. Il Milan, invece, gioca per riscattare l'inizio di stagione altalenante. Fonseca potrebbe anche rischiare la sua panchina. L'ambiente quindi è molto caldo a San Siro. 28' pareggio dell'Inter: bell'azione dei nerazzurri. Palla di Lautaro Martinez che trova Dimarco. L'esterno italiano non sbaglio e batte Maignan con un bel diagonale.