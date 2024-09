Inter-Milan, le statistiche e la presentazione del 240 esimo derby

L'Inter si distingue anche per la pazienza nella costruzione del gioco. Sommer, come in passato Onana, viene spesso coinvolto, come dimostrato dai 53 passaggi completati contro il Manchester City. La difesa, con Acerbi o De Vrij, contribuisce a far avanzare la squadra in maniera fluida, sopperendo così alla mancanza di dribbling: l'Inter, infatti, è tra le squadre con meno dribbling tentati e riusciti in Serie A.