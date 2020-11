Classifiche a confronto: decollo Milan, crollo Juve e Inter | Serie A News

Serie A News, classifiche a confronto: Milan in volo rispetto al 2019

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nonostante il pareggio interno, 2-2, contro il Verona a San Siro nel 7° turno di Serie A, il Milan di Stefano Pioli resta saldamente in testa alla classifica del massimo campionato. Il Diavolo ha conquistato 17 punti sui 21 disponibili.

Finora, sono due le lunghezze di vantaggio sul Sassuolo di Roberto De Zerbi, tre sulla coppia formata da Napoli e Roma e quattro sulla Juventus, che, come noto, è Campione d’Italia in carica ed è reduce da ben 9 Scudetti consecutivi e sull’Atalanta. Ancora più indietro Inter (-5) e Lazio (-6).

Il Milan di dodici mesi fa, quello di Marco Giampaolo, aveva conquistato appena 9 punti in 6 gare, frutto delle vittorie, 1-0, contro Brescia e Hellas Verona e per 2-1 contro il Genoa e delle sconfitte contro Udinese (0-1), Inter (0-2), Torino (1-2) e Fiorentina (1-3). Quella falsa partenza, tra l’altro, costò all’allenatore abruzzese l’esonero all’inizio del mese di ottobre 2019, proprio dopo l’ultimo match di ‘Marassi‘, quello del 7° turno.

Pioli, subentrato quindi a campionato scorso in corso, ci ha messo un po’ a far decollare il suo Milan. Da gennaio di quest’anno, però, ci è riuscito e l’eloquente +8 del Milan in Serie A rispetto ad un anno fa ne è la dimostrazione più bella e pragmatica. Merito anche dell’impatto avuto da Zlatan Ibrahimović nell’universo rossonero. 11 gol in 20 gare la passata stagione, già 8 in 5 gare di Serie A in questa. Ma come stanno andando le concorrenti dei rossoneri per le zone di vertice della classifica di Serie A?

Quasi allo stesso livello la Roma di Paulo Fonseca e il Napoli di Gennaro Gattuso (+1), ha gli stessi punti la Lazio, mentre addirittura meglio dei rossoneri, va detto, ha fatto il Sassuolo (+9). Tre punti in meno per l’Atalanta. Crollate, invece, Juventus e Inter, che hanno ben 6 punti in meno rispetto la stagione 2019-2020. Ecco, nel suo completo, la classifica di Serie A 2020-2021 con, tra parentesi, il cambiamento rispetto la stagione precedente squadra per squadra. Complimenti al Milan di Pioli!

Milan 17 punti (+8)

Sassuolo 15 punti (+9)

Napoli 14 punti (+1)

Roma 14 punti (+2)

Juventus 13 punti (-6)

Atalanta 13 punti (-3)

Inter 12 punti (-6)

Hellas Verona 12 punti (+3)

Lazio 11 punti (=)

Sampdoria 10 punti (+7)

Cagliari 1o punti (-1)

Fiorentina 8 punti (-3)

Spezia 8 punti (in Serie B)

Bologna 6 punti (-3)

Parma 6 punti (-3)

Benevento 6 punti (in Serie B)

Torino 5 punti (-5)

Genoa 5 punti (=)

Udinese 4 punti (-3)

Crotone 2 punti (in Serie B)

