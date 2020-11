Torino, la furia di Giampaolo

ULTIME NOTIZIE TORINO NEWS – Marco Giampaolo, dopo la rocambolesca partita persa contro la Lazio, ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore ex Milan non ha usato mezzi termini per descrivere il blackout ingiustificato dei suoi ragazzi. Per questo motivo è entrato a gamba tesa nei confronti della squadra e non ha cercato giustificazioni. Queste le sue parole.

