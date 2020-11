Torino, Giampaolo rischia l’esonero: decisive le prossime gare | News

Torino, Giampaolo a rischio esonero

ULTIME NOTIZIE MERCATO TORINO – Due partite rocambolesche che possono costare il posto a Marco Giampaolo. Il Torino, dopo la rimonta subita dal Sassuolo da 3-1 a 3-3, ci è ricascato contro la Lazio, perdendo addirittura nel finale. I granata, in vantaggio per 3-2 a inizio recupero, hanno clamorosamente perso la testa e la partita grazie ai due gol di Ciro Immobile e Felipe Caicedo. Uno scenario che, secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, ha indispettito non poco il presidente Cairo e il direttore sportivo Vagnati. I 15 gol subiti in 5 partite sono un grande campanello d’allarme: a questo punto risulteranno decisive le sfide contro Genoa e Crotone.

