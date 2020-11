Calciomercato Milan – Dalla Germania: contatti in corso per Thuram | News

Calciomercato Milan News: Thuram, nuovo attaccante per il Diavolo?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Marcus Thuram entra, di prepotenza, tra gli obiettivi del Milan sul mercato. Lo ha riferito negli ultimi giorni il popolare quotidiano sportivo tedesco, ‘BILD‘. Il giocatore francese, classe 1997, è un attaccante esterno rapido, guizzante, con grande propensione al gol ed all’assist.

Sin da quando, infatti, è giunto in Germania per indossare la maglia del Borussia Mönchengladbach, proveniente dal Guingamp, Thuram ha realizzato 17 gol e fornito 15 assist in 50 apparizioni con i ‘Fohlen‘ di Dieter Hecking prima e Marco Rose poi. Sotto contratto con il suo attuale club fino al 30 giugno 2023, Thuram è valutato circa 30 milioni di euro.

Per il Milan sarebbe un innesto di grande qualità: il calciatore transalpino, infatti, gioca su ambedue le fasce, sia a sinistra sia a destra, e sarebbe perfetto per interpretare il ruolo di uno dei due esterni offensivi nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Secondo la ‘BILD‘, il Diavolo avrebbe già avviato contatti con il suo agente per quello che sarebbe un colpo per il calciomercato del Milan.

Chi è il procuratore di Marcus Thuram? Mino Raiola, con cui il Milan ha già in ballo tante questioni, quali, per esempio, il rinnovo dei contratti di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, Zlatan Ibrahimović e del capitano, Alessio Romagnoli. La competizione per arrivare, però, al numero 10 del Borussia Mönchengladbach, per i rossoneri, si preannuncia dura ed intensa.

Marcus Thuram, infatti, è figlio di Lilian, ex difensore di Parma, Juventus e Nazionale francese, con cui ha vinto i Mondiali del 1998. E suo padre ha ottimi rapporti tanto con i bianconeri quanto con il Barcellona: entrambi i club hanno già manifestato interesse per le qualità ed il talento di ‘Tikus‘. Inoltre, nelle ultime ore, sembra che abbia chiesto informazioni su di lui anche il Manchester City di Pep Guardiola.

Strada chiusa, dunque, per il Milan sull’acquisto di Thuram nella prossima sessione estiva di calciomercato? Tutt’altro. Il ragazzo, infatti, prima del match di Champions League disputato a Milano contro l’Inter in ottobre, aveva fatto sapere come, da piccolo, tifasse proprio per i rossoneri, affascinato da Andriy Shevchenko.

Inoltre, ammira Ibrahimović, con cui, come detto, condivide lo stesso agente. E se son rose, potrebbero anche fiorire …