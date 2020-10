Marcus Thuram: “Tifavo Milan e Shevchenko. Su Ibrahimovic dico che …”

Marcus Thuram rivela: “Da piccolo tifavo per il Milan di Shevchenko”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Marcus Thuram, classe 1997, attaccante francese del Borussia Mönchengladbach domani rivale dell'Inter in Champions League, ha rivelato la passione che nutriva, da bambino, per i colori rossoneri. Queste le dichiarazioni di Marcus Thuram, figlio dell'ex difensore Lilian, ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. "Non so perché, ma quando papà giocava nella Juventus, io tifavo per il Milan. Quando è passato al Barcellona, tifavo per il Real Madrid. Adoravo Andriy Shevchenko e Hernán Crespo. Ma adesso sono tifoso solo del mio Borussia Mönchengladbach. Per questo la partita di domani per me non sarà un derby. Lo sarebbe stato se avessi giocato contro l'Inter di allora, che affrontava il Milan di cui ero tifoso. Sarebbe stato un derby vero se avessi giocato contro Adriano, Christian Vieri ed Obafemi Martins. Voglio soltanto segnare per il Borussia Mönchengladbach. Cosa ne penso di Zlatan Ibrahimovic? Quando hai Zlatan in rosa, è un vantaggio per tutti. Giocatori e club. Lui ti motiva a vincere, a fare il massimo per riuscirci".