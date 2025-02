CHE PECCATO… DERBY MILAN-INTER 1-1: PAVLOVIC e FIKAYO TOMORI ENORMI!

Primo tempo molto equilibrato tra Milan e Inter nel derby. I due club non si fanno male per molti minuti, ma i rossoneri chiudono in avanti con il guizzo di Reijnders a tempo quasi scaduto. Secondo tempo molto sofferto per il Milan, con l'Inter che spinge e prende due pali da corner con Bisseck e Thuram. Nel recupero terzo palo nerazzurro, stavolta con Dumfries. Nel recupero segna De Vrij. Finisce 1-1 tra Milan e Inter. Ecco il commento del nostro inviato Stefano Bressi.