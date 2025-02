Derby Milan-Inter 1-0 (45′), Reijnders allo scadere! Rossoneri avanti

15' derby molto aperto con sia Milan che Inter che cercano di creare occasioni da rete. In questa prima parte di partita tante iniziative, ma zero occasioni vere da gol per entrambe le squadre. 20' non cambia il filone della partita, anche se il ritmo è leggermente calato rispetto ai primissimi minuti del derby. In fase di non possesso il Milan difende con un 5-4-1, con Walker che fa il braccetto e Musah che scala a terzino. 24' lancio di Abraham per Leao: grande intervento di Pavard, ma era comunque fuorigioco del portoghese. Mezz'ora passata di un derby molto equilibrato. Sia Milan che Inter continuano a provarci, ma senza creare occasioni pericolose.