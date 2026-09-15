Amorim, le richieste ad Estupiñán e Loftus-Cheek. "Andiamo a vincerla": i retroscena di Lazio-Milan

Torna la rubrica più attesa di 'DAZN': 'Bordocam' (a cura del giornalista Davide Bernardi) ha analizzato la partita dell'Olimpico tra Lazio e Milan finita 2-2. Ecco tutti i retroscena più interessanti vissuti proprio dal bordocampo.

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Primo Tempo: i rimproveri di Amorim e lo sconforto sulla panchina

La strigliata a Estupiñán: Amorim urla al terzino: "Pervis, sei troppo stretto tutte le volte". L'ecuadoriano non controllerà mai Cancellieri nell'occasione del primo gol della Lazio, lasciandolo segnare sul secondo palo.

Amorim urla al terzino: "Pervis, sei troppo stretto tutte le volte". L'ecuadoriano non controllerà mai Cancellieri nell'occasione del primo gol della Lazio, lasciandolo segnare sul secondo palo. I richiami di Maignan: il portiere riprende Chukwueze sulla fase difensiva, con Amorim che torna di nuovo al monitor e cerca di svegliare i suoi da un inizio veramente brutto.

il portiere riprende Chukwueze sulla fase difensiva, con Amorim che torna di nuovo al monitor e cerca di svegliare i suoi da un inizio veramente brutto. Il caso Loftus-Cheek: Rabiot e Maignan provano a riprendere tutti. Il francese riprende soprattutto l'inglese. Stesso discorso per l'allenatore portoghese che lo chiama "Ruben, Ruben" e vuole più palloni su di lui, senza risultati.

Negli spogliatoi prima della partita è Mario Gila a caricare i compagni: "Ragazzi mi raccomando concentrati e tutto", con Amorim che si siede in panchina molto presto. Dopo due minuti di partita c'è già la sensazione che qualcosa non vada: l'allenatore controlla subito al monitor qualcosa.La prima frazione di gioco evidenzia tutte le difficoltà tattiche dei rossoneri, catturate perfettamente dalle telecamere a bordocampo:

Dopo il secondo gol della Lazio firmato da Noslin, Amorim guarda a terra sconsolato in panchina.

Secondo Tempo: la rivoluzione tattica e la reazione del Milan

Nella ripresa Amorim cambia e mette in campo Musah, Moreira e Pulisic alla ricerca della scossa. De Winter carica i suoi: "Possiamo ribaltare la partita, dai ragazzi". Il Diavolo entra in campo convinto e schiaccia subito il baricentro della Lazio.

A riaprire la partita è Moreira su assist di Pulisic dopo una grande reazione del Milan: Amorim esulta così come Musah e l'esterno portoghese. La Lazio sbanda e Moreira trova dopo due minuti il 2-2 con un altro tiro al volo di sinistro.

Amorim esulta ancora di più e urla: "Andiamo a vincerla" e poi ai difensori dice di usare la testa. Poco dopo, l'allenatore rossonero si mette le mani nei capelli sull'occasione sprecata da Cisse. La partita finisce sul 2-2 con i rossoneri che non sono riusciti a ribaltare una gara dalle due facce, come abbiamo già più volte analizzato.