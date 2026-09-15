Milan, Amorim è l'ora delle scelte: Estupiñán e Loftus-Cheek non possono essere dei titolari

Siamo oramai alla vigilia del debutto stagionale in Europa per il Milan: i rossoneri giocheranno domani in Europa League contro il Benfica. Una sfida importante vista la qualità degli avversari ed è per questo motivo che Ruben Amorim dovrebbe schierare la miglior formazione possibile e magari fare qualche rotazione per la gara di domenica contro il Lecce. In queste prime quattro partite stagionali l'allenatore portoghese ha cambiato tanto dalla mediana in sù, ma ora sembra chiaro che ci sono calciatori che non possono partire titolari in questo contesto.

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Loftus-Cheek e i problemi sulla trequarti rossonera

Spalle alla porta: non riesce a difendere il pallone in quella zona del campo.

non riesce a difendere il pallone in quella zona del campo. Fase di inserimento: non si inserisce in area di rigore con la giusta continuità.

non si inserisce in area di rigore con la giusta continuità. Dialogo e manovra: non riesce a dialogare bene con i compagni.

non riesce a dialogare bene con i compagni. Superiorità numerica: non crea superiorità con dribbling o giocate in progressione.

Partiamo da Ruben Loftus-Cheek schierato più volte dal primo minuto nel ruolo di trequartista di destra nel 3-4-2-1 rossonero. Il centrocampista inglese non ha mai lasciato il segno. Ecco i limiti emersi nelle ultime uscite:

Serve un calciatore più brillante in quel ruolo che sarà probabilmente diviso tra Pulisic e Hutchinson. Loftus-Cheek ha perso la brillantezza atletica che aveva al picco della sua carriera, ma in questo Milan forse può essere più utile nel ruolo di mediano davanti alla difesa, dove può cercare di progredire palla al piede.

Estupiñán fuori contesto: la catena di sinistra non funziona

L'altro giocatore che sembra veramente fuori contesto è Pervis Estupiñán : il terzino ecuadoriano sta giocando come esterno sinistro di centrocampo, questo perché Amorim preferisce avere un giocatore più bloccato da una parte e uno più offensivo dall'altra. Il problema è che con l'ex Villarreal in campo il Diavolo rischia comunque di subire gol e sembra tutt'altro che solido difensivamente da quel lato. In più non porta molto in fase offensiva.

Nella ripresa contro la Lazio il Milan non ha concesso nulla anche perché con Moreira che spingeva i biancocelesti sono stati schiacciati. Questa è la via: Estupiñán e Loftus-Cheek in questo momento non possono essere titolari nel Milan di Ruben Amorim.