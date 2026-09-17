Milan, clamorosa sfida con il Bayern per il talento brasiliano: servono 45 milioni

Siamo nel pieno della stagione, ma non si fermano le voci di calciomercato per il Milan. Secondo il sito fussball-news.de anche il club rossonero è interessato all'attaccante Kaio Jorge del Cruzeiro. Sul giocatore c'è sempre l'interesse forte del Bayern Monaco. Tante altre squadre rimangono alla finestra per la prima punta: il Bayer Leverkusen avrebbe inviato degli osservatori in Brasile. Benfica, Lisbona, Aston Villa, Nottingham Forest e la Fiorentina le altre squadre in corsa.

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Le statistiche di Kaio Jorge nel campionato brasiliano

Presenze: 20

20 Titolare: 18

18 Minuti totali giocati: 1513

1513 Gol: 7

7 Gol attesi (xG): 7.90

7.90 Assist: 0

0 Assist attesi (xA): 0.96

0.96 Tiri totali a partita: 2.0

2.0 Tocchi a partita: 24.8

24.8 Dribbling riusciti a partita: 0.5 (34%)

0.5 (34%) Duelli vinti a partita: 2.5 (42%)

Le caratteristiche tecniche e il possibile ruolo nel Milan di Amorim

Non sarebbe un'operazione facile dal punto di vista economico per il Milan: come rivelato dal sito la richiesta del Cruzeiro si aggira tra i. Sarebbe un investimento importante per l'attaccante classe 2002. Sarebbe un ritorno in Italia per il brasiliano che ha già giocato con la Juventus e il Frosinone.Ecco i numeri del brasiliano durante il Campeonato Brasileiro Série A 2026 dal sitoKaio Jorge è un centravanti moderno che ama muoversi e sa anche legare il gioco tra i reparti. In Brasile ha trovato grande continuità sia per quanto riguarda i minuti in campo sia per i gol messi a segno. Non è il classico attaccante d'area di rigore: Kaio Jorge preferisce giocare con i compagni abbassandosi anche a centrocampo per ricevere palloni e giocare un po' da regista avanzato.

Ha un'ottima progressione palla al piede che crea un mix ottimo con la sua agilità. Sa infatti inserirsi benissimo negli spazi aperti e può essere letale nelle transizioni offensive e nei contropiedi. Bravo anche nel dribbling. In Brasile è diventato una prima punta dalle ottime capacità realizzative dentro l'area di rigore.

Nel Milan di Ruben Amorim potrebbe diventare l'alternativa offensiva a Ramos, magari potrebbe anche giocare con il portoghese in alcune circostanze visto che sono due prime punte moderne che sanno muoversi molto bene. Certo, per il Milan sarebbe un altro investimento molto pesante dopo più di 70 milioni spesi per l'arrivo del portoghese dal PSG.